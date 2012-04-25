20 апреля состоялся пасхальный концерт в Саровской православной гимназии.

Духовник гимназии протоиерей Владимир Кузнецов поздравил с Пасхой Христовой детей, родителей и учителей, вручил подарки учебному заведению. Выступал младший и старший хор гимназии. Второклассники показали инсценировку стихотворения Чуковского «Тараканище». Искусство художественной декламации продемонстрировали Андрей Рудченко и Мария Хлыстова, занявшие первое и второе место на конкурсе чтецов в Арзамасе. Много прекрасных танцев поставила с разными классами хореограф Людмила Сергеевна Баннова. Праздник удался на славу!