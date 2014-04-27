С 21 по 23 апреля в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре состоялась всероссийская конференция для глухих и слабослышащих людей, посвященная обобщению опыта социальной адаптации инвалидов по слуху и популяризации лучших практик в этой области. В ней приняли участие 120 представителей общин глухих и слабослышащих со всей России, сообщает отдел по взаимодействию с медицинскими и социальными учреждениями Нижегородской епархии.

Организаторами форума выступили православная община глухих и слабослышащих «Спас», которая работает уже 10 лет при нижегородском храме в честь прп. Сергия Радонежского, и Координационный центр по работе с глухими, слепоглухими и слабослышащими людьми Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви. В реализации проекта использовались средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта по результатам конкурса благотворительного фонда «Покров».

22 апреля для гостей Дивеева состоялись концерт-фестиваль глухих и слабослышащих, а также экскурсия по монастырю. 23 апреля в Благовещенском соборе на Святой канавке обители была отслужена Божественная литургия с сурдопереводом.