"Любимая парта - 2"

Вышел новый выпуск школьной передачи "Любимая парта" за март 2017 года.

В передаче рассказывается о новостях гимназии в марте. Также в нее включены интервью с докторами филологических наук, профессорами Арзамасского филиала ННГУ им. Н. Лобачевского - Людмилой Алексеевной Климковой и Борисом Сергеевичем Кондратьевым, которые участвовали в гимназическом проекте "Школьная академия".

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