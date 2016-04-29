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"Любимая парта - 2"

28 апреля 2017 года

Вышел новый выпуск школьной передачи "Любимая парта" за март 2017 года.

В передаче  рассказывается о новостях гимназии в марте. Также в нее включены интервью с докторами филологических наук, профессорами Арзамасского филиала ННГУ им. Н. Лобачевского - Людмилой Алексеевной Климковой и Борисом Сергеевичем Кондратьевым, которые участвовали в гимназическом проекте "Школьная академия".

Ссылка на Видео.

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