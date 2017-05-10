Первый молебен в Балыково

6 мая, в день памяти св. вмч. Георгия Победоносца, прошел первый в 2017 году молебен в часовне в Балыково, освященной в честь святого покровителя православного воинства.

На открытие часовни после зимних холодов собрались более 20 дачников и жителей Балыкова. Стараниями попечителя часовни депутата городской думы И. И. Ситникова, здание было убрано и подготовлено к богослужениям. Люди могли внутри приобрести и поставить свечи, написать поминальные записки. Молебен совершил протоиерей Сергий Скузоваткин. Затем состоялась заупокойная лития по советским воинам, погибшим на полях сражений в годы Великой Отечественной войны. Из 950-ти жителей Сарова, призванных на фронт, погибли 523 человека. На стенах часовни св. вмч. Георгия Победоносца размещены памятные доски с их именами.

С этого дня в часовне возобновятся еженедельные молебны, которые проходят в теплое время года по воскресеньям, в 12.00.