Концерт ко Дню Победы

10 мая в Саровской православной гимназии состоялся концерт, посвященный Дню Победы.

Духовник гимназии протоиерей Владимир Кузнецов напомнил, что мы в первую очередь чествуем победителя смерти Господа нашего Иисуса Христа, который дарует всем, верующим в Него, жизнь вечную. И также в этот день мы отдаем дань памяти тем, кто победил в самой страшной войне, приблизил ее ценой беспримерных трудов, лишений и самопожертвования. Благодаря их подвигу мы живем в счастливое мирное время. И наш мир охраняют современные воины. Священник говорил детям о важности воинского служения...

Младший хор гимназии исполнил песни «Зветный камень» (про севастопольского моряка) и «Погоня» (из к/ф «Приключения неуловимых мстителей»). Победитель городского конкурса чтецов семиклассница Маша Гусихина потрясающе прочла отрывок из произведения Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо».

Гвоздем концерта стала постановка пятым классом военной сказки «Ястребок» — про отважный бумажный самолетик, который сумел спасти подбитого летчика и ценой собственной жизни подорвать вражеский аэродром. Спектакль включал в себя танцы (хореограф — Людмила Баннова) и элементы кукольного театра. Ребята отлично водили кукол. Очень зрелищным и необычным получился танец огня в исполнении Алены Малышевой и режиссера по свету Олега Игнатьева. Режиссер-постановщик спектакля — Инесса Шевцова, костюмы и декорации изготовила семья Цыбряевых. Все участники военной сказки посвятили ее памяти своих воевавших дедов и прадедов, в конце спектакля прозвучали их имена, воинские звания и род войск.

Старший хор гимназии под управлением Лилии Бондаренко, который недавно стал победителем епархиального фестиваля духовной и патриотической песни, исполнил любимые произведения, которые хорошо знал и подпевал весь зал: «Бери шинель», «Подмосковные вечера», «Моя Москва», «Я шагаю по Москве», «Прощание славянки».

Концерт начался с пения Пасхального тропаря, а завершился песней «День Победы». И то, и другое зал пел стоя и с большим воодушевлением. Пасха и День Победы неразрывно связаны не только исторически, но и в народном восприятии праздника Великой Победы.