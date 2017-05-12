Саровская дивизия награждена орденом Жукова

12 мая саровскому соединению Приволжского округа войск национальной гвардии РФ торжественно вручили государственную награду – орден Жукова.

Военнослужащие 94-й дивизии национальной гвардии, стоящие на страже Сарова, выстроились по периметру главной площади города. На трибунах стояли ветераны вооруженных сил и множество горожан. Под громкое «Ура!» заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Олег Борукаев от имени Президента РФ Владимира Путина прикрепил орден Жукова на широкой ленте к боевому знамени воинской части.

В своем поздравлении Олег Борисович отметил, что впервые в истории внутренних войск и войск национальной гвардии соединение по охране особо важных объектов удостоено этой высокой награды. Теперь саровская дивизия стала дважды орденоносной, т. к. она в 1968 году уже была удостоена ордена Красной Звезды (также первой среди спецчастей). По словам О. Борукаева, соединение заслужило награду своей героической историей и безукоризненной службой, в т. ч. выполняя задачи по ликвидации ЧС, связанные с риском для жизни, всегда являясь образцом мужества и служения Отечеству. Более 200 военнослужащих соединения были награждены государственными наградами. Он выразил надежду, что военные Сарова своим ратным трудом продолжат славные традиции соединения.

Во время торжественного воинского ритуала вручения государственной награды со словами поздравления выступили: командующий Приволжским округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Александр Порядин, директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков, глава города Александр Тихонов, глава городской администрации Алексей Голубев, командир саровской дивизии полковник Евгений Токаренко. Руководитель епархиального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Александр Малафеев огласил поздравление митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия, выразил благодарность личному составу дивизии за помощь в организации приема паломников на ежегодных Серафимовских торжествах в Дивееве. Генерал-полковник Александр Порядин напомнил страницы истории 94-й дивизии Росгвардии, которые ведут свое начало от создания военной охраны секретного объекта в поселке Саров в 1947 году.

Состоялась церемония награждения ведомственными медалями «За проявленную доблесть» II степени, грамотами главнокомандующего и денежными премиями особо отличившихся военнослужащих. А директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков был награжден медалью «За содействие».

Затем на площади Ленина прошли выступления кинологов, программа фигурного вождения под музыку «Автовальс» и концерт ансамбля песни и пляски войск нацгвардии ПФО и городских коллективов.

Торжественные мероприятия, приуроченные к 70-летию образования саровской дивизии продолжились в Доме молодежи. Перед собравшимися также выступили священники Александр Малафеев и Владимир Кузнецов, который является помощником благочинного Саровского округа по взаимодействию в вооруженными силами и правоохранительными учреждениями и уже 20 лет окормляет военных и членов их семей. Они поздравили военнослужащих с Пасхой Христовой, с Днем Победы и с заслуженной наградой. О. Владимир говорил о том, что Русская Православная Церковь всегда старалась помочь нашему воинству, поддерживает в нем боевой дух и, конечно, возносит о нем свои молитвы. Он передал в дар дивизии икону Воскресения Христова, а о. Александр от имени правящего архиерея вручил благодарственные грамоты ветеранам саровской дивизии. В свою очередь, комдив .Евгений Токаренко наградил обоих священников памятными юбилейными медалями в честь 70-летия дивизии.

Справка.

Орден Жукова был учрежден указом Президента России В. В. Путина 9 мая 1994 года. По своему статусу он следует за орденом Ушакова. Им награждаются как отдельные военнослужащие из числа высших и старших офицеров, так и воинские соединения и части за разработку и проведение крупных военных операций, высокие показатели и достижения. Согласно данным Википедии, с 1994 года орденом Жукова были награждены 100 человек и восемь воинских соединений.