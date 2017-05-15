Трудовое послушание гимназистов

13 мая ученики Саровской православной гимназии, их родители и педагоги приняли участие в весеннем субботнике.

Первоклассники по традиции приводили в порядок территорию у здания по адресу ул. Пушкина, 24 А. В настоящее время здесь идет ремонт, но участок и зеленые насаждения требуют заботы. Кроме того, была поставлена задача высадить как можно больше многолетних растений, которые в мае украшаются белым цветом – для проведения в будущем праздников благотворительности «Белый цветок».

Дети вместе с родителями убрали мусор с газонов, вскопали клумбы, высадили цветущие кустарники, расчистили тропинки и подпорную стену, подмели небольшой дворик, спилили мешающие проезду ветки. И, конечно, вдоволь набегались на свежем воздухе, напились чаю.

Когда вкладываешь в какое-либо делу свою душу, то хочется его сделать как можно лучше. Родители не успокоились на результатах субботника. Некоторые из них придут самостоятельно, чтобы высадить еще цветов и кустарников. А осенью все предложили продолжить облагораживать территорию.

Второй и третий классы собрались на трудовое послушание у храма вмч. Пантелеимона. Желающих поработать оказалось довольно много (55 человек), поэтому решили разделиться: третьеклассники остались убирать территорию около храма, а второклассники отправились наводить порядок на источнике в честь св. равноап. князя Владимира. На следующий день пришедшие к роднику прихожане храма с трудом узнали это святое место! По собственной инициативе ребята с родителями и учителем почистили еще и заводь реки, и лес выше источника. А третьеклассники помимо уборки успели накопать червей для рыбалки и сфотографировать пробегавшую по больничному городку лисичку.

Ученики с четвертого по восьмой класс потрудились на благоустройстве территории вокруг самой гимназии. В этот раз было особенно много родителей. Они пересаживавали елочки, сажали цветы, срезали поросль и вырубали лишний кустарник. Дети убирали мусор и помогали родителям. День выдался солнечный, поэтому удалось многое сделать.