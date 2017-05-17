В Нижегородской епархии в пятый раз прошел конкурс детского рисунка «Мамочка – мой ангел!»

Двое воспитанников детского сада № 40 «Радуга» из г. Сарова вошли в число победителей конкурса.

По благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия пятый год в преддверии православного праздника святых жен-мироносиц отделом образования и катехизации Нижегородской епархии проводится конкурс детского рисунка «Мамочка – мой ангел!»

Более двух тысяч детей в возрасте от 2 до 7 лет из муниципальных детских садов, учреждений дополнительного образования и воскресных школ Нижегородской епархии участвовали в благочинническом этапе конкурса. На епархиальный этап были представлены 295 работ, сайт Нижегородской митрополии сообщает .

Конкурсная комиссия под председательством руководителя отдела образования и катехизации Нижегородской епархии протоиерея Евгения Худина определила 19 победителей. Еще две работы получили приз зрительских симпатий.

Награждение победителей состоится 27 мая в Нижегородской православной гимназии имени преподобного Сергия Радонежского.

В числе победителей конкурса — двое воспитанников детского сада № 40 «Радуга» из г. Сарова. Первое место занял рисунок Вероники Головой (4 года), педагог Галина Федечкина, а третье место — работа Екатерины Меньшиковой (7 лет), воспитатель Марина Симикова.

Текст, фото — отдела образования и катехизации Нижегородской епархии (сайт Нижегородской митрополии )