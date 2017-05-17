Заседание рабочей группы попечительского совета по возрождению Саровского и Дивеевского монастырей

16 мая в архиерейской резиденции в Вознесенском Печерском мужском монастыре Нижнего Новгорода, состоялось очередное заседание рабочей группы попечительского совета по возрождению исторического облика Свято-Успенского мужского монастыря — Саровской пустыни и Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря, сообщает сайт Нижегородской митрополии.

В мероприятии приняли участие митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, секретарь Нижегородского епархиального управления протоиерей Сергий Матвеев, настоятель Саровского монастыря игумен Никон (Ивашков), настоятельница Дивеевской обители игумения Сергия (Конкова) и другие члены рабочей группы.

Попечительский совет по возрождению Саровской и Дивеевской обителей создан по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Его возглавил полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Сопредседателем попечительского совета является глава Нижегородской митрополии.

Совет был создан в связи с высокой значимостью вопросов сохранения богатого духовного наследия в современных условиях. Важнейшей функцией духовного наследия выступает сохранение традиций и памяти о прошлом. Сегодня многое делается, чтобы привести в первозданный вид храмы, часовни и монастыри, разрушенные в период борьбы с Русской Православной Церковью. Однако существует ряд вопросов, где одними усилиями Нижегородской епархии не решить весь спектр проблем. Попечительский совет призван объединить усилия различных структур для полного восстановления Саровской и Дивеевской обителей и возвращения им утраченного исторического облика.

В состав попечительского совета также вошли: помощник Президента России Андрей Белоусов, заместитель министра финансов РФ Андрей Иванов, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев, настоятель Саровского монастыря игумен Никон (Ивашков), настоятельница Дивеевской обители игумения Сергия (Конкова) и другие.

Первое заседание попечительского совета состоялось 25 марта на Патриаршем подворье Дивеевского монастыря в Москве. Тогда было решено создать рабочую группу, которую возглавил заместитель полпреда Президента РФ в ПФО Игорь Паньшин.

Справка

Свято-Успенский мужской монастырь — Саровская пустынь основан в начале XVII века на севере Тамбовской губернии, в Темниковском уезде (ныне – город Саров Нижегородской области). Известен как место, где подвизался преподобный Серафим Саровский, один из самых почитаемых православных подвижников и святых.

Серафимо-Дивеевский женский монастырь считается наряду с Иверией (современная Грузия), Святой горой Афон (Греция) и Киево-Печерской лаврой (Украина) Четвертым уделом Пресвятой Богородицы, причем единственным в России. Особое значение монастырь приобрел после монашеского подвига преподобного Серафима Саровского.

Текст Андрея Рукавишникова, фото Алексея Козориза (сайт Нижегородской митрополии )