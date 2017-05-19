Дом Божий и корабль спасения

Престольный праздник храма во имя праведного Иова Многострадального отмечается 19 мая и приходится на пасхальные дни, поэтому богослужение и крестный ход вокруг храма особенно радостны. В ответ на возгласы «Христос воскресе!» звучит многоголосное «воистину воскресе!».

Накануне настоятель храма протоиерей Лев Юшков совершил Всенощное бдение в сослужении клирика храма иерея Алексия Шестакова. А богослужение в самый день престольного праздника возглавил благочинный Саровского округа протоиерей Александр Долбунов, ему сослужили священники благочиния протоиереи Лев Юшков, Владимир Кузнецов, Сергий Скузоваткин, иерей Кирилл Бакутов и диакон Максим Макарцев. А прихожане собрались все, для кого храм во имя удивительного ветхозаветного святого, праведного Иова, стал родным.

С проповедью к народу перед святым причастием обратился о. Владимир Кузнецов. Он отметил важность внимательного прочтения жития святого, в честь которого освящен храм: «Иова назвали Многострадальным. Значит, что он много страдал. Но почему? Ведь не грешником или падшим человеком он был, а праведником. И старался всей своей жизнью угодить Богу. Был успешен, не имел земных проблем. Но однажды Господь послал ему испытания. Трудно бывает понять, за что приходят скорби, страдания, болезни. Часто при лишении каких-либо благ, материальных или телесных, современный человек впадает в уныние, отчаяние, бывает, что доходит до крайности – суицида. А праведный Иов показал стойкость в вере, любви и надежде на милость и благость Божию. И Господь не оставил его, а дал еще большее благоденствие. Мы все знаем фразу «Бог дал, Бог взял. Слава Богу за все!». Она взята из жития праведного Иова, который прообразует собой самого Христа, так же страдавшего безвинно…. Воспоминая праведного Иова, каждому из нас очень важно научиться быть верным Богу до конца, ибо «претерпевший до конца, спасется». Аминь».

После причастия и крестного хода благочинный протоиерей Александр Долбунов поздравил всех с престольным праздником и попразднством Святой Пасхи и сердечно поблагодарил за совместные молитвы.

О.Александр Долбунов: «Пусть Господь Бог по молитвам святого праведного Иова Многострадального укрепляет наши немощные силы, помогает нам терпеть трудности, которые приходят на жизненном пути не всегда, как нам кажется, справедливо. Но Господь знает, что посылает нам, и что нам необходимо потерпеть для спасения нашей бессмертной души. Будем взирать на пример праведного мужа, которого мы сегодня вместе со всей Святой Церковью прославляем. Праведный Иов Многострадальный жил за многие века и даже тысячелетия до нас, но осталась жива память о нем и о том, как он не отказался от веры в истинного Бога, приняв все лишения. Так и мы будем утверждаться в вере Христовой, дабы никакие искушения не отвратили нас от Лица Божия, от дела спасения души и пути наследования жизни вечной».