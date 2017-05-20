Архиерейское богослужение в надвратном храме Саровской пустыни

20 мая митрополит Нижегородский и Арзамасский возглавил Божественную литургию в храме во имя свт. Николая Чудотворца, который расположен на втором ярусе колокольни Свято-Успенского монастыря — Саровской пустыни.

Правящего архиерея встретили под колокольней игумен Свято-Успенского монастыря Никон (Ивашков), благочинный Саровского округа протоиерей Александр Долбунов, директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков и высокие гости, прибывшие в город на очередное заседание Духовно-научного центра, которое по традиции предваряет совместная молитва за богослужением.

В преддверии дня памяти свт. Николая богослужение впервые проходило в надвратной церкви, где многие из гостей еще не бывали. Совершив восхождение по многочисленным лестничным пролетам, они увидели эту небольшую прекрасную церковь, которая была восстановлена практически за год и освящена владыкой Георгием 14 декабря 2013 года. Все стены и своды расписаны классической живописью, в т. ч. два сюжета — по мотивам известных картин из коллекции Русского музея в Санкт-Петербурге («Николай Мирликийский избавляет от смерти трех невинно осужденных» Ильи Репина и запрестольный образ «Моление о чаше» Федора Бруни). Также после богослужения игумен Никон показал гостям Сарова будущий музей, который расположен ярусом ниже храма. Его экспозиция еще не до конца сформирована, но можно увидеть интересные находки — личные вещи монахов Саровской пустыни, найденные при восстановлении монастыря.