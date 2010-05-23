Эко-бомба и электроколяска в Темниковском детском доме

Волонтеры центра «Радость моя!» 20 мая съездили в Темниковский детский дом, где вместе с детьми посадили 12 кедров, став участниками акции «Городская Эко-бомба». А еще волонтеры привезли подарок 150 кг весом – электрическую коляску для передвижения маломобильных инвалидов.

Руководство детского дома положительно отозвалось на предложение волонтеров сажать деревья. Была завезена плодородная земля, дежурные воспитатели вместе со всеми сажали деревца. Сначала ребятам рассказали о том, какое значение для нашей планеты играют леса, как быстро они исчезают в последние годы и как важно восполнять потери – самим сажать деревья.

Из детей на инициативу волонтеров лучше всего отозвались младшие. Ребята выбрали себе каждый по малышу-саженцу (маленьким кедрам – всего три года) и с видимым удовольствием помогали во всех операциях: смешивали плодородный грунт с хвойным опадом, резали защитную сетку, бережно держали саженец во время посадки, заостряли и вбивали колышки. Вокруг каждого деревца было сделано ограждение для его защиты. Мальчишки были в восторге от возможности поработать топором и колуном. Главная польза акции и в том, чтобы пробудить любовь к живому, побудить заботиться о деревцах. А еще это прекрасный повод для общения со старшими друзьями, перенимания практических навыков.

Вторым номером программы приезда волонтеров стала электрическая коляска, на которой можно ездить по городу. Ее передал в дар детскому дому волонтер Евгений Фильцин, который ездил на ней почти три года. Сейчас у него появилась другая коляска, с крышей, а эту он решил подарить ребятам. У Евгения – ДЦП, действуют только одна рука и одна нога, однако он старается ходить с помощью палочки. Что нелегко, а в холодное время года практически невозможно. Когда-то электроколяска была мечтой Евгения, и он многое сделал для ее воплощения в жизнь. Многие саровчане, как простые люди, так и журналисты, и депутаты приняли тогда живое участие в этом проекте и поддержали Женю – помогали собирать деньги, добиться разрешения на установку гаража поблизости к дому, привезти коляску в город и т.д. Сегодня можно сказать, что появление первой электроколяски дало Евгению путевку в жизнь. Он смог самостоятельно передвигаться по городу, стал участвовать в общественных мероприятиях, начал регулярно посещать храм. Затем стал чтецом в храме, а сейчас его благословили работать в воскресной школе (Женя заканчивает Свято-Тихоновский православный университет).

Евгений сам рассказал ребятам об электроколяске, показал, как ею управлять. Сразу появились первые "водилы" – старшие ребята, которые быстро освоили принципы управления. Теперь дело за педагогическим коллективом – хорошо бы организовать процесс обучения вождению вкупе с правилами дорожного движения. Чтобы эта коляска стала не большой игрушкой, а настоящим средством передвижения для человека с ограниченной мобильностью. Предстоит найти место для хранения коляски, организовать ее правильное обслуживание. Волонтеры очень надеются, что освоение электроколяски принесет ребятам реальную пользу.

Волонтеры благодарят Оксану Пикалову (воевода по Сарову в акции "Городская ЭКО-бомба) – за то, что предложила и помогла принять участие в акции. Сажать деревья непросто, но очень интересно! Огромная благодарность традиционному спонсору – Комбинату школьного питания – за ароматные пироги, а также новым благодетелям – кафе "Веранда" – за вкуснейшие сладкие булочки для ребят. Угощение пришлось очень кстати за чаем из дровяных самоваров.

Видеосюжет об освоении электрокляски можно посмотреть на странице волонтерского центра "Радость моя!" социальной сети ВКонтакте