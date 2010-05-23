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Эко-бомба и электроколяска в Темниковском детском доме

21 мая 2017 года

Волонтеры центра «Радость моя!» 20 мая съездили в Темниковский детский дом, где вместе с детьми посадили 12 кедров, став участниками акции «Городская Эко-бомба». А еще волонтеры привезли подарок 150 кг весом – электрическую коляску для передвижения маломобильных инвалидов.

Руководство детского дома положительно отозвалось на предложение волонтеров сажать деревья. Была завезена плодородная земля, дежурные воспитатели вместе со всеми сажали деревца. Сначала ребятам рассказали о том, какое значение для нашей планеты играют леса, как быстро они исчезают в последние годы и как важно восполнять потери – самим сажать деревья.

Из детей на инициативу волонтеров лучше всего отозвались младшие. Ребята выбрали себе каждый по малышу-саженцу (маленьким кедрам – всего три года) и с видимым удовольствием помогали во всех операциях: смешивали плодородный грунт с хвойным опадом, резали защитную сетку, бережно держали саженец во время посадки, заостряли и вбивали колышки.  Вокруг каждого деревца было сделано ограждение для его защиты. Мальчишки были в восторге от возможности поработать топором и колуном. Главная польза акции и в том, чтобы пробудить любовь к живому, побудить заботиться о деревцах. А еще это прекрасный повод  для общения со старшими друзьями, перенимания практических навыков.

Вторым номером программы приезда волонтеров стала электрическая коляска, на которой можно ездить по городу. Ее передал в дар детскому дому волонтер Евгений Фильцин, который ездил на ней почти три года. Сейчас у него появилась другая коляска, с крышей, а эту он решил подарить ребятам.  У Евгения – ДЦП, действуют только одна рука и одна нога, однако он старается ходить с помощью палочки. Что нелегко, а в холодное время года практически невозможно. Когда-то электроколяска была мечтой Евгения, и он многое сделал для ее воплощения в жизнь. Многие саровчане, как простые люди, так и журналисты,  и депутаты приняли тогда живое участие в этом проекте и поддержали Женю – помогали собирать деньги, добиться разрешения на установку гаража поблизости к дому, привезти коляску в город и т.д. Сегодня можно сказать, что появление первой электроколяски дало Евгению путевку в жизнь. Он смог самостоятельно передвигаться по городу, стал участвовать в общественных мероприятиях, начал регулярно посещать храм. Затем стал чтецом в храме, а сейчас его благословили работать в воскресной школе (Женя заканчивает Свято-Тихоновский православный университет). 

Евгений сам рассказал ребятам об электроколяске, показал, как ею управлять. Сразу появились первые "водилы" – старшие ребята, которые быстро освоили принципы управления. Теперь дело за педагогическим коллективом – хорошо бы организовать процесс обучения вождению вкупе с правилами дорожного движения. Чтобы эта коляска стала не большой игрушкой, а настоящим средством передвижения для человека с ограниченной мобильностью. Предстоит найти место для хранения коляски, организовать ее правильное обслуживание. Волонтеры очень надеются, что освоение электроколяски принесет ребятам реальную пользу.

Волонтеры благодарят Оксану Пикалову (воевода по Сарову в акции "Городская ЭКО-бомба) – за то, что предложила и помогла принять участие в акции. Сажать деревья непросто, но очень интересно! Огромная благодарность традиционному спонсору – Комбинату школьного питания – за ароматные пироги, а также новым благодетелям – кафе "Веранда" – за вкуснейшие сладкие булочки для ребят. Угощение пришлось очень кстати за чаем из дровяных самоваров.
Видеосюжет об освоении электрокляски можно посмотреть на странице волонтерского центра "Радость моя!" социальной сети ВКонтакте

 

Волонтерское движение / 2017 / Поездка в Темниковский детский дом, саженцы кедра, электроколяска
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Текст и фото Анны Виноградовой

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