Престольный праздник в Саровском монастыре

22 мая, в день празднования перенесения мощей святителя Николая Чудотворца из Мир Ликийских в Бар, прошли богослужения в надвратном храме Саровской обители, освященном во имя этого святого.

При большом стечении верующих архимандрит Иоасаф (Подгоров) совершил молебен святому, а затем игумен Серафим (Дубровский) – Божественную литургию. По окончании литургии клирик Саровского монастыря иерей Владимир Лапшин зачитал Обращение Святейшего Патриарха Кирилла по случаю принесения в пределы Русской Православной Церкви мощей святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мир Ликийских. А игумен Серафим в своей проповеди рассказал о малоизвестном чуде свт. Николая, который вернул глаза неправедно оклеветанному и ослепленному юноше Стефану, впоследствии королю Сербскому.

Трепетно слушали прихожане эту историю. Поистине для свт. Николая нет ничего невозможного! Это – один из самых почитаемых в русском народе святых. И, наверное, каждый верующий человек может вспомнить случаи его чудесной помощи в своей жизни.

Молитва в надвратном храме – особенная. Он размещается на втором ярусе колокольни Саровского монастыря, которая входит в двадцатку самых высоких православных колоколен, ее высота – 81 м. Этот небольшой залитый светом храм, с высокими сводами и круглыми внутренними оконными проемами, как будто парит над Саровом. В нем возникает ощущение полета. Но при этом не страшно, ведь мы находимся под молитвенным покровом свт. Николая Чудотворца, небесного покровителя всех путешествующих как по бурному морю, так и по морю житейскому.