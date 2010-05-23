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Престольный праздник в Саровском монастыре

22 мая 2017 года

22 мая, в день празднования перенесения мощей святителя Николая Чудотворца из Мир Ликийских в Бар, прошли богослужения в надвратном храме Саровской обители, освященном во имя этого святого.

При большом стечении верующих архимандрит Иоасаф (Подгоров) совершил молебен святому, а затем игумен Серафим (Дубровский) – Божественную литургию. По окончании литургии клирик Саровского монастыря иерей Владимир Лапшин зачитал Обращение Святейшего Патриарха Кирилла по случаю принесения в пределы Русской Православной Церкви мощей святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мир Ликийских. А игумен Серафим в своей проповеди рассказал о малоизвестном чуде свт. Николая, который вернул глаза неправедно оклеветанному и ослепленному юноше Стефану, впоследствии королю Сербскому.

Трепетно слушали прихожане эту историю. Поистине для свт. Николая нет ничего невозможного! Это – один из самых почитаемых в русском народе святых. И, наверное, каждый верующий человек может вспомнить случаи его чудесной помощи в своей жизни.

Молитва в надвратном храме – особенная. Он размещается на втором ярусе колокольни Саровского монастыря, которая входит в двадцатку самых высоких православных колоколен, ее высота – 81 м. Этот небольшой залитый светом храм, с высокими сводами и  круглыми внутренними оконными проемами, как будто парит над Саровом. В нем возникает ощущение полета. Но при этом не страшно, ведь мы находимся под молитвенным покровом свт. Николая Чудотворца, небесного покровителя всех путешествующих как по бурному морю, так и по морю житейскому.

Свято-Успенский Мужской монастырь - Саровская пустынь / 2017 год все события / 20170522-Престольный праздник в надвратной церкви
 
 
 

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Текст, фото М. Курякиной

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