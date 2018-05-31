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Победители творческого конкурса «Пасхальная мозаика»

29 мая 2017 года

Четверо ребят из Саровского благочиния стали победителями епархиального творческого конкурса «Пасхальная мозаика.

Данный конкурс был организован епархиальным отделом образования и катехизации и советом ассоциации директоров и педагогов воскресных школ Нижегородской епархии для учащихся православных гимназий и воскресных школ, сообщает сайт Нижегородской митрополии.

К рассмотрению жюри принимались поделки в разных техниках и из разных материалов, открытки, рисунки, выполненные детьми в качестве сувенира или подарка к светлому празднику Пасхи.

От Саровского благочиния в число 18 призеров конкурса вошли ученики Саровской православной гимназии Шулдыков Павел (1 место) и Лузин Павел (3 место), рук. О. В. Финюшина, а также учащиеся Дивеевской монастырской православной средней общеобразовательной школы Игорь Томашов (2 место), рук. В. И. Чернов, и Иван Лаута (3 место), рук. И. В. Аблясова.

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Текст отдела образования и катехизации Нижегородской епархии

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