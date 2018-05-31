Дивеевские спортсмены побывали на первенстве России по русскому рукопашному бою

В течение трех дней, с 19 по 21 мая, в г. Сергиев Посад проходило X Открытое первенство России по русскому рукопашному бою среди православных военно-патриотических клубов.

Первенство было организовано по благословению Святейшего Патриарха Кирилла. На него съехались более 400 человек из 50 команд, представляющих 31 регион Российской Федерации и Республики Беларусь. В соревнованиях приняла участие команда ВПК «Град» (с. Дивеево, Саровское благочиние Нижегородской епархии) из трех спортсменов во главе с руководителем клуба И. А. Ламзиным.

В день приезда воспитанники клуба вместе с тренером посетили святыни Троице-Сергиевой Лавры, поклонились святым мощам прпп. Сергия Радонежского и Максима Грека. 20 мая перед торжественной церемонией открытия соревнований в спорткомплексе «Луч» состоялся молебен на начало доброго дела. Его возглавил протоиерей Сергий Лобода, руководитель ВПК «Пересвет» из Республики Беларусь.

Главным отличием этих соревнований явилось участвовали воспитанников не чисто спортивных, а военно-патриотических клубов. В них рукопашный бой не является профилирующим предметом подготовки, а главная идея занятий – воспитание православного гражданина и защитника Отечества.

Спортсмены из Дивеева прошли отборочный этап, но выйти в призеры не смогли. Ребята получили ценный бойцовский опыт и прикоснуться к величайшим святыням русского православия.