«Родничок» в Вознесенском скиту Дивеевского монастыря

27-28 мая сестры Вознесенского скита Дивеевского монастыря впервые приняли около ста гостей — православные семьи с детьми из Сарова.

В прошлом году Студия раннего развития «Родничок» в полном составе отметила окончание учебного года поездкой в Дивеевский монастырь, а затем — в лагерь отдыха «Березка». А в этом году «Родничок» согласились принять в Вознесенском скиту, который расположился на территории бывшей базы отдыха «Дубки» у д. Вещерка Вознесенского района и в настоящее время обустраивается для православного семейного отдыха. Это — охраняемая территория, живописное место на берегу р. Мокши.

Саровчане на личном автотранспорте приехали в скит в субботу, во второй половине дня, и пробыли там сутки. Их всех разместили в отремонтированном трехэтажном корпусе, причем, каждую семью — в отдельном номере. Гостеприимные сестры все предусмотрели. Семьи с грудными младенцами поселили внизу, а в их комнатах приготовили застеленные детские кроватки. Великолепный ремонт жилых помещений и холлов, уют, чистота, повсюду иконы — все это произвело на гостей большое впечатление.

После заселения саровчане поспешили на вечернее богослужение, которое совершил клирик Дивеевского монастыря иерей Антоний Белов в домовом храме в честь Собора святых бессребреников и чудотворцев. Этот храм был построен в жилом корпусе, расписан и освящен в 2016 году.

Кроме храма в этом здании появились прекрасная трапезная, где после службы состоялся общий ужин, и концертный зал, в котором провели детский концерт. Сестры скита с умилением смотрели выступления детей.

Приехавшие из города Роман Сванидзе и Ирина Семенчук организовали чаепитие на берегу из дровяных самоваров. Перед сном все вместе, соборно помолились и разошлись по комнатам укладывать спать детей. А самые стойкие родители еще раз собрались — на беседу с руководителем Студии «Родничок» психологом Викторией Горбушкиной. Поговорили о том, где родителям черпать силы и идеи для общения с детьми, как привить любовь к чтению. Более опытные родители делились своим опытом.

На воскресной литургии был полный храм молящихся. Причащались не только младенцы, но и многие взрослые, подходили к Чаше целыми семьями. О. Антоний в своем пастырском слове говорил о том, как важно в семье дать детям понятие семейной иерархии и послушания. Больше нигде ребята не смогут этому научиться. Пройдя на трапезу, дети хоть и были голодны, но терпеливо ждали, когда священник освободится и придет их благословить. Питание всем понравилось, говорили «шведский стол по-русски» и «вкусно, как в монастыре».

После обеда зарядил дождь, многие из запланированных мероприятий отменились, а некоторые — пришлось провести в помещении. Для этого задействовали просторные холлы на всех трех этажах здания. Преподаватель музыки Татьяна Мальгина для самых маленьких, двух-трехлеток, организовала русские игры и хороводы. Родители провели различные мастер-классы. Биолог Вера Липова хотела познакомить детей с пробуждением природы, но подготовила на случай непогоды запасной вариант — мастер-класс по изготовлению кукол. Этим рукоделием и пришлось заняться. Другая мама — профессиональный спасатель, сотрудник МЧС Юлия Филяева провела урок по выживанию в лесу. И дети, и взрослые с интересом узнали про съедобные растения и оказание первой медицинской помощи, научились вязать узлы, делать из палок и веревок носилки для транспортировки раненного. Виктория Горбушкина учила детей валять изделия из шерсти, а Родион Горбушкин развернул игротеку (привез целый мешок настольных игр). Пели под гитару, выходили удить рыбу и играть в футбол под дождем.

Кроме малышей в поездке приняли участие около десяти подростков, старшие дети в семьях, выпускники «Родничка» прошлых лет. Они помогали организовать малышей, провели для них на свежем воздухе игру — поиск сюрприза по запискам, к которой подключили даже охранников скита. Часть ребят укрылись от дождя в беседке, и одна из старших девочек, Настя Семенко, помогла преподавателю ИЗО Юлии Ереминой провести для них пленэр акварельными красками. И подростки, и взрослые проявили себя с лучшей стороны, помогая и заботясь друг о друге.

К 16 часам воскресенья все разъехались. Выезд очень понравился, хотя формат отдыха, соединенного с церковной службой для многих был непривычен. Единственно, участники поездки отмечают, что времени для общения им не хватило. Еще бы один денек… И, конечно, саровчане очень благодарны сестрам скита во главе со старшей монахиней Захарией за их доброту и радушный прием.