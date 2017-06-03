Митрополит Георгий освятил новый корпус Дивеевской монастырской православной школы

3 июня в селе Дивееве митрополит Георгий освятил новый корпус Дивеевской монастырской православной общеобразовательной школы, предназначенный для обучения мальчиков, сообщает сайт Нижгородской митрополии.

На торжестве присутствовали благочинный Саровского округа Нижегородской епархии протоиерей Александр Долбунов, настоятельница Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря игумения Сергия (Конкова), директор монастырской школы инокиня Наталия (Лялюшко), педагоги и учащиеся.

После богослужения гости посетили школьный Музей мужества, новое помещение для которого оборудовано в этом же здании. Музей посвящен событиям Великой Отечественной войны и подвигам российских военнослужащих – наших современников. Один из главных музейных экспонатов – диарама Сталинградской битвы. Кроме того, часть экспозиции воспроизводит стену берлинского рейхстага с фотокопиями записей, оставленных на ней советскими воинами-победителями в мае 1945 года, среди которых была и жительница Дивеева.

К праздничному дню школьники подготовили литературно-музыкальную композицию, в ней прозвучали песни и стихи военных лет.

Обратившись к ребятам по окончании концерта, владыка Георгий пожелал им оправдать надежды преподавателей и родителей, успешно учиться и расти с верой в сердце.

Справка.

Школа при Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре открылась в 1996 году и стала первым на Нижегородчине общеобразовательным православным учебным заведением, появившимся в постсоветский период.

При этом свою историю она ведет с дореволюционного времени. При Дивеевском монастыре в 1870 году была организована церковно-приходская школа-приют. Туда принимали сирот с 2 до 14 лет. Девочки жили в приюте, потом по желанию или возвращались к родным, или выводились в монастыре на послушания.

После прославления преподобного Серафима Саровского в 1903 году настоятельница обители игумения Мария (Ушакова) возбудила ходатайство о присвоении существующей при монастыре женской одноклассной церковно-приходской школе наименования «Александринской», в честь императрицы Александры Феодоровны. Царская семья посетила Саров и Дивеево во время торжеств, посвященных канонизации великого подвижника.

До революции в школу принимали только девочек, поскольку монастырь женский, и в наше время этой традиции следовали довольно долго. Сейчас это единственное в Нижегородской области учебное заведение, где введено раздельное обучение мальчиков и девочек.

В 2012 году было открыто новое здание для обучения девочек, затем отремонтировали дом, где занимаются мальчики.

Наряду с общеобразовательными предметами дети изучают духовные дисциплины: Закон Божий, церковное пение, церковнославянский язык и другие. Каждое утро начинается с молитвы перед иконой Пресвятой Богородицы «Прибавление ума» и небесному покровителю школы – святому благоверному великому князю Александру Невскому.

Большое внимание в монастырской школе уделяется патриотическому воспитанию. Активно ведется проектная и исследовательская работа, ученики регулярно становятся победителями конкурсов различных уровней.

27 ноября 2016 года школа торжественно отметила свое 20-летие.

Текст Светланы Акимовой, фото Сергея Лотырева (сайт Нижгородской митрополии)