Уже пятый год подряд прихожане храма вмч. Пантелеимона и ПТО «МiР» устраивают Троицкие гуляния возле храма в Больничном городке.

В этот раз гуляния были не столь многолюдны, как раньше. Но те, кто не испугался холодного ветра и накрапывающего дождика, повеселились от души. В народных костюмах покрасовались немногие, спеша укутаться потеплее. Однако были и пироги, и чай из самоваров, и хороводы, и веселые народные игры. Одни учились плести венки, а другие — осваивали ходули.

Прихожанки храма вмч. Пантелеимона провели для малышей мастер-классы — делали забавных куколок из свежей травы и аппликации с троицкими березками. Во время дождика детские мастер-классы переместились прямо в храм. Все поделки ребятишки разобрали по домам, а коллективную работу отнесли и подарили в больничное отделение сестринского ухода.

Протоиерей Лев Юшков совершил праздничный молебен в этом отделении, на который собрались медперсонал и пожилые пациенты, которые могут самостоятельно передвигаться. Затем о. Лев прошел по палатам отделения и окропил лежачих больных.

Храм вмч. Пантелеимона замечательно украсили к празднику цветочными композициями. Этим занимается работница храма Валентина Царапкина. В этот раз ей помогали активные прихожанки, молодые мамы с маленькими детьми. Они находят время, чтобы осваивать храмовую флористику и разные виды рукоделия во время «уютных и полезных посиделок». Так называется женский клуб, который Валентина организовала на приходе.



Прихожане храма вмч. Пантелеимона ухаживают за храмом и цветниками. Благодаря их трудам в Сарове проводятся праздничные гуляния на Рождество и Троицу, в которых принимают участие прихожане всех храмов. Совместные праздники укрепляют дружбу между отдельными семьями и целыми приходами.