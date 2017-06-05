В Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре отметили престольный праздник

Митрополит Георгий возглавил богослужения в Троицком соборе обители, где постоянно пребывает рака со святыми мощами преподобного Серафима Саровского, сообщает сайт Нижегородской митрополии.

3 июня митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий возглавил вечернее богослужение в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре. Богослужение состоялось в Троицком соборе обители в канун ее престольного праздника — Пятидесятницы.

Глава Нижегородской митрополии совершил малую вечерню с акафистом Пресвятой Живоначальной Троице и всенощное бдение. Правящему архиерею сослужили благочинный Саровского округа протоиерей Александр Долбунов, старший священник монастыря протоиерей Игорь Покровский и другие клирики Нижегородской епархии. На богослужении вместе с многочисленными паломниками и прихожанами молились настоятельница монастыря игумения Сергия (Конкова) и сестры

4 июня, в день Пятидесятницы, митрополит Георгий возглавил молебен с акафистом прп. Серафиму Саровскому, параклис Божией Матери и Божественную литургию. По окончании литургии игумения Сергия выразила управляющему епархией благодарность за визит, совершенные богослужения и архипастырскую заботу об обители. Настоятельница монастыря преподнесла владыке заздравную просфору, букет цветов и сувенирное пасхальное яйцо с изображением Святой Троицы.

Фото С. Лотырева с вечернего богослужения накануне праздника Св. Троицы

Фото С. Лотырева с Божественной литургии в день Св. Троицы