Беседы священника с военнослужащими

6 и 7 июня помощник благочинного Саровского округа по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Владимир Кузнецов провел встречи с молодым пополнением и офицерами саровской дивизии национальной гвардии.

Беседы проходили в клубе дивизии и сопровождались демонстрацией документального фильма «Батюшки особого назначения» – о взаимодействии Церкви и вооруженных сил в современной России. Эти встречи посетили 180 новобранцев и 82 офицера (командиры подразделений и их заместители по работе с личным составом).

Во время беседы с офицерами о. Владимир особенно остановился на рассмотрении греха сквернословия, который многие воспринимают, как неизбежный армейский атрибут. О. Владимир убежден, что это не просто незначительная вредная привычка, а один из источников негатива, разъедающий все то доброе, что стараются привить бойцам их командиры. Слово имеет Божественное происхождение, а матерная брань — хула на все святое, поэтому не может остаться без последствий. Священник призвал офицеров бороться со сквернословием и стараться самим показывать солдатам добрый пример.

Все доброе приносит пользу, помогает преодолевать тяготы армейской службы. Так, с мая по октябрь в часовне на территории воинской части практически еженедельно проходят молебны, в которых принимают участие все желающие. Совместная молитва оздоравливает обстановку и поднимает боевой дух военнослужащих. Более 20-ти лет священник ведет незаметную на первый взгляд работу, внося свою лепту в успехи 94-й дивизии, которая много лет является образцовой и уже дважды орденоносной.