С 26 июня по 14 июля в Дивеевском районе на базе полевого лагеря «Казачий острог» пройдут обучающие, военно-спортивно-патриотические сборы для подростков из Сарова и Дивеевского района в возрасте 11-17 лет.

Организатор сборов — АНО «Культурно-спортивный центр «Казачий острог» (директор И. А. Ламзин) при поддержке: Духовно-научного центра Саровского монастыря, Саровского благочиния, Федерации АРБ Нижегородской области и Западного округа Волжского казачьего войска (г. Н. Новгород). Запланированы три тематические смены с различной программой: «Военно-прикладная подготовка и гражданская самооборона», «Тактико-специальная подготовка» и «Военно-тактическая подготовка». При этом во всех сменах будет присутствовать военно-исторический раздел и духовно-нравственное воспитание (беседы со священником).