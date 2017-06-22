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Военно-спортивно-патриотические сборы

22 июня 2017 года

С 26 июня по 14 июля в Дивеевском районе на базе полевого лагеря «Казачий острог» пройдут обучающие, военно-спортивно-патриотические сборы для подростков из Сарова и Дивеевского района в возрасте 11-17 лет.

Организатор сборов — АНО «Культурно-спортивный центр «Казачий острог» (директор И. А. Ламзин) при поддержке: Духовно-научного центра Саровского монастыря, Саровского благочиния, Федерации АРБ Нижегородской области и Западного округа Волжского казачьего войска (г. Н. Новгород). Запланированы три тематические смены с различной программой: «Военно-прикладная подготовка и гражданская самооборона», «Тактико-специальная подготовка» и «Военно-тактическая подготовка». При этом во всех сменах будет присутствовать военно-исторический раздел и духовно-нравственное воспитание (беседы со священником).

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М. Курякина

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