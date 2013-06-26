Народная дипломатия под эгидой преподобного Серафима

20-21июня село Дивеево посетили участники XXVII Марша мира из города Курска.

В состав делегации вошли 30 активистов различных общественных организаций Курской области. В этом году они с 18 по 22 июня совершили на автобусе ежегодный Марш мира по маршруту: Курск – Владимир – Суздаль — Муром – Дивеево – Санаксарский монастырь – Курск.

Марш мира был организован по благословению митрополита Курского и Рыльского Германа Курским областным отделением Российского фонда мира совместно с Курской общественной организацией «Православное общество прп. Серафима Саровского» при поддержке Общественной палаты Курской области, и администраций городов, через которые прошел маршрут миротворцев.

Зампредседателя правления курского отделения Фонда мира, член правления Фонда мира России Ирина Агапова рассказала, что в этом году Марш мира был посвящен 985-летию города Курска, 50-летию Золотого кольца и прп. Серафиму Саровскому. Цели Марша – расширение партнерского сотрудничества между представителями гражданского общества городов России. По словам Ирины Анатольевны, миротворческая деятельность призвана снизить уровень агрессии в нашем обществе, объединить множество людей, которые стремятся к праведной жизни по заповедям Божиим.

В каждом населенном пункте, где останавливались куряне, они посещали экскурсии и богослужения, проводили концерт-презентацию «Курские миротворцы», встречи с общественностью, коллегами и единомышленниками.

Так, в Дивееве был подписан договор о сотрудничестве между курской школой № 32 им. прп. Серафима Саровского и дивеевской общеобразовательной школой. Директора обеих школ Наталья Ахромеева и Валентина Лупова обменялись подарками и обсудили направления дальнейшего взаимодействия: совместное участие в конкурсах, познавательные и паломнические поездки учащихся, изучение истории родного края. Школа № 32 находится рядом с Сергиево-Казанским собором, построенным родителями прп. Серафима, а дивеевская школа — в непосредственной близости с Серафимо-Дивеевским монастырем, который окормлял Преподобный, и где покоятся его святые мощи. По словам Ирины Агаповой, важно устанавливать контакты не только между администрациями городов, но и между отдельными организациями, учебными заведениями, людьми. Она выразила надежду, что Марш мира подскажет его участникам новые формы духовно-патриотической работы, которые они понесут в свои организации.

Для курян православие является не чем-то внешним, а органично входит в их жизнь. Так, один из участников Марша мира, Владимир Ткаченко, одновременно является зампредседателя Курского городского собрания и председателем КРОО «Православное общество прп. Серафима Саровского», которое уже 10 лет объединяет почитателей батюшки Серафима, изучает и старается воплощать в жизнь его духовного наследие.

Участников Марша мира духовно окормлял в поездке настоятель храма прп. Серафима Саровского и Собора Курских святых протоиерей Владимир Моносилов. Он участвовал в совершении Божественной литургии в Троицком соборе Дивеевского монастыря, за которой причащались многие из участников поездки. В Муроме у часовни вмч. Георгия Победоносца на территории мужского Спасо-Преображенского монастыря священник совершил заупокойную литию по погибшим подводникам АПРК «Курск», в память о которых на часовне установлена табличка.

Курск является городом воинской славы, здесь произошла Курская битва — одно из важнейших сражений Великой Отечественной войны, и в то же время история города неразрывно связана с православием. Куряне гордятся тем, что в их городе родился и вырос прп. Серафим Саровский, они бережно хранят память о нем. В честь святого старца на курской земле названы улицы, храмы и родники.

Ирина Агапова:

— Батюшка Серафим еще в Курске принял решение посвятить свою жизнь служению Богу. Здесь он упал с колокольни и остался невредим, здесь его исцелила Божия Матерь. Когда прп. Серафим был ребенком, его родители водили в Курский женский Свято-Троицкий монастырь, где он постигал азы веры. По мнению монахинь, Дивеевский монастырь чем-то похож на Курский, и наша настоятельница монастыря матушка Сусанна была в Дивееве. Но настало время общаться не только верующим людям во время паломнических поездок, а нести христианскую любовь батюшки Серафима дальше, ко всем людям. Хотелось бы, чтобы вокруг нас было больше доброты и радости.

В эту поездку мы увидели Дивеево, но мечтаем побывать и в Сарове. Надеюсь, это вскоре осуществится. Курск связывают партнерские отношения с 27 городами России, Ближнего и Дальнего Зарубежья. Наверное, уже пора установить широкие партнерские связи между Курском и Саровом — городом, с которым нас связывает имя батюшки Серафима.