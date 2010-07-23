Молебен в деревне Липовка

22 июля в деревне Липовке состоялся молебен преподобному Серафиму Саровскому, на который собралось около 20 человек. Совершил молебен протоиерей Лев Юшков, настоятель церкви в честь Усекновения главы Святого Иоанна Предтечи в селе Ивановском.

Деревня Липовка расположена в очень живописном месте – на соседнем с селом Стуклово холме, с которого во все стороны открывается вид на красивые дали. В этом году из-за дождей липы зацвели позднее на месяц. И поэтому нам, июльским гостям Липовки, сразу стало понятно: название не случайное – в воздухе был щедро разлит аромат цветущих деревьев и разнотравья. Жители гордятся своей деревней, любят ее. Заметив, как я любуюсь пейзажем и домами с резными наличниками, начинают на все лады нахваливать свою Липовку.

Отсюда до села Ивановского, к которому приписан Липовский приход, по прямой не более 4-х километров, но чтобы доехать, лучше сделать значительный крюк по шоссе. Проселочная дорога совсем малоезжая. Да и кому ездить? Колхоз не действует. Население - чуть более семи десятков постоянных жителей. Еще немного приезжают в родные места на лето. И вот для православных верующих в 2015 году было обустроено место для молитвы – установлен поклонный крест (см. статью Поклонные кресты в Березине и Липовке).

По словам священника, жители этой деревни с большим желанием собрались на молитву, оповестили друг дружку и организовались менее чем за день. Батюшка помог самым пожилым бабушкам написать имена родных, кого помянуть за здравие, и начал молебен преподобному Серафиму. По его завершении священник спросил собравшихся, хотят ли они, чтобы молитва Богу в их деревне звучала чаще. И смогут ли они предоставить для этого какое-то помещение, ведь не всегда же на дворе лето. Буквально сразу нашлись те, кто предложил свои дома для молитвенного собрания. Договорились, что о.Лев будет приезжать каждый месяц, а ответственные от общины будут сообщать ему, когда надо причастить или пособоровать болящих.