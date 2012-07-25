Подняли кресты на храм в селе Конново

23 июля в селе Конново Дивеевского района освятили и установили кресты на строящийся храм во имя преподобного Серафима Саровского.

Чин освящения крестов совершил настоятель храма протоиерей Лев Юшков. Он же является настоятелем прихода храма во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи в с. Ивановское Дивеевского района. На территории этого обширного прихода находится еще восемь населенных пунктов, в том числе и с. Конново. До сих пор жители Коннова ездили на богослужения в Ивановское, а теперь у них будет свой храм (уже четвертый в Саровском благочинии, посвященный прп. Серафиму).

Раньше Конново было небольшой деревушкой, и там никогда прежде не было храма, но стоял храм во имя Рождества Христова в соседнем с. Березино, который был в советское время разрушен. Постепенно численность жителей Березина уменьшилась до 60 человек, а в Коннове наоборот, увеличилась до 470. В рамках программы обеспечения местами для молитвы жителей каждого населенного пункта Нижегородской епархии в Березине установили поклонный крест, а в Коннове начали строить деревянный храм вместимостью около 200 человек.

В 2015 году в Коннове была создана активная община верующих. Несмотря на то, что это в основном пенсионеры, они начали сбор средств на строительство храма и заложили фундамент. Кроме того строительство финансово поддержала жительница Подмосковья, и совместными усилиями дело движется. Прихожане многое делают своими руками под руководством местного жителя Василия Шокурова, по профессии строителя.

В 2016 году конновцы поставили сруб, крышу и временную кровлю. А в этом году завершили кровлю, купола, сделали потолок и черновой пол. Недавно были установлены окна и двери. Поэтому следующий молебен о. Лев будет совершать уже внутри храма. А до сих пор он проводил молебны в этом селе в выделенном нежилом помещении. В ближайших планах отца настоятеля — пробивка стен сруба для их утепления, строительство газовой котельной и проведение тепла до наступления холодов.

На освящение крестов собралось более 30 сельчан. Они уже хорошо знают о. Льва, с назначением которого в Коннове активизировалась православная жизнь. Люди звонят ему, приглашают. И, конечно же, ждут, когда у них появится свой храм. В своей проповеди священник говорил о том, что для нас храм является кусочком Неба на земле; местом, где живет Бог.

Отец Лев:

– Когда человек рождается, его приносят в храм, где он получает благодатные Дары Святого Духа в Таинствах Крещения и Миропомазания. И на протяжении всей жизни христианин связан с храмом. Сюда он приходит для того, чтобы помолиться и пообщаться с Богом, принести покаяние о своих грехах, приобщиться Тела и Крови Христовых, соединившись с Богом в Таинстве Причастия. В храме мы получаем благословение на супружескую жизнь и чадорождение. И когда уже собираемся в мир вечности, здесь приносят о нас последнюю молитву. Храм является спасительным кораблем для нас, плывущих по бурному житейскому морю. Поэтому так важно созидание храма. И пока он будет стоять, в нем будут молиться о его благотворителях и благоукрасителях...

Отец Лев поблагодарил прихожан за их труды и призвал приложить все силы для завершения строительства храма.