Сонм архиереев посетил Саров на следующий день после Серафимовских торжеств в Дивееве

2 августа митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий возглавил Божественную литургию в храме в честь преподобного Серафима Саровского Свято-Успенского мужского монастыря – Саровской пустыни.

Главе Нижегородской митрополии сослужили архиепископы Витебский и Оршанский Димитрий, Элистинский и Калмыцкий Юстиниан, епископы Нарвский и Причудский Лазарь, Выксунский и Павловский Варнава, Котласский и Вельский Василий, настоятель Свято-Успенского монастыря игумен Никон (Ивашков), секретарь Нижегородского епархиального управления протоиерей Сергий Матвеев, благочинный Саровского округа протоиерей Александр Долбунов, настоятель Вознесенского Печерского мужского монастыря архимандрит Тихон (Затёкин), настоятель Благовещенского мужского монастыря архимандрит Александр (Лукин), духовенство Нижегородской епархии.

На богослужении молились настоятельница Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря игумения Сергия (Конкова), настоятельница Свято-Троицкого Макарьевского Желтоводского монастыря игумения Михаила (Орлова), настоятельница нижегородского Крестовоздвиженского женского монастыря игумения Филарета (Гажу), настоятельница Выксунского Иверского женского монастыря игумения Антония (Миронова), настоятельница Абабковского Николаевского Георгиевского монастыря игумения Никона (Желякова), настоятельница Дальне-Давыдовского женского монастыря игумения Руфина (Тарасенко).

В храме присутствовали глава города Сарова Александр Тихонов, глава городской администрации Алексей Голубев, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ Вячеслав Соловьев.

Пел архиерейский хор под руководством протодиакона Антония Молева.

Проповедь по запричастном стихе произнес протоиерей Сергий Скузоваткин. Он говорил о служении пророка Божия Илии, который жестко обличал нечестие своих современников. Это пророческое служение продолжает Святая Церковь: «И в нашей жизни порой Господь посылает такое обличение — через обжигающее нас резкое слово правды или неожиданные испытания. Если мы будем постоянно видеть свои грехи («Грех мой предо мною есть выну» (Пс. 50)), то не пропустим, но обязательно услышим пророческий глас Бога, обращенный к нам».

Игумен Никон (Ивашков) поблагодарил архиереев, которые после Серафимовских торжеств в Дивееве посетили Саров и совершили Божественную литургию на месте молитвенных подвигов преподобного Серафима. Он приветствовал всех присутствующих троекратным пасхальным возгласом «Христос воскресе!» и вручил заздравную просфору главе Нижегородской митрополии.

Владыка Георгий поздравил саровчан и гостей города с престольным праздником Серафимовского храма, который отмечался накануне, и с днем памяти святого пророка Божия Илии: «Пророк Илия жил три тысячи лет назад, но Церковь Христова и сегодня молитвенно обращается к этому праведному мужу. Свято-Успенская Саровская пустынь явила целый сонм праведников Божиих, которые пренебрегали всем земным и направляли душу к небесному. Одним из таких столпов благочестия Господь явил преподобного Серафима, Саровского чудотворца, но не только батюшка Серафим подвизался здесь в безмолвии и особом молитвенном делании. Мы помним игумена Назария, Марка-молчальника и многих других братьев обители. Всех их коснулась та же благодать крепости веры, что и святого пророка Илии. Помолимся, чтобы Господь по предстательству преподобного Серафима и пророка Божия Илии даровал нам крепость веры и дух усердия, чтобы продолжать и благополучно завершить труд по возрождению Саровской обители».

Фото Алексея Козориза (сайт Нижегородской митрополии)