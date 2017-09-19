В Сарове стартовала X Общероссийская олимпиада по основам православной культуры: «Русь Святая, храни веру Православную!»

18 сентября прошел школьный тур олимпиады. В нем принимали участие учащиеся 4-11-х классов во всех школах города. Результаты станут известны позднее.

Темы олимпиады 2017-2018 учебного года:

«Научи меня, Боже, любить всем умом Тебя, всем помышленьем...: духовная поэзия К.Р. и графа А.К. Толстого». Тема приурочена к 200-летию со дня рождения графа Алексея Константиновича Толстого и 160-летию со дня рождения Великого Князя Константина Константиновича Романова;

«Царский Крым» (Крым при Романовых). Тема приурочена к 150-летию со дня рождения св. Государя Николая II, отмечаемому 19 мая 2018 года.

Рекомендуемая литература для подготовки к олимпиаде по ОПК 2017-2018.

Согласно Положению об Общероссийской олимпиаде школьников «Основы православной культуры" 2017-2018, муниципальный тур олимпиады будет проходить с 15 ноября по 15 декабря 2017 года, а региональный тур олимпиады «Русь Святая, храни веру Православную!» в Нижегородской области — 17 февраля 2018 года.

Персональная регистрация на участие в региональном туре будет проходить на сайте: http://opk.pravolimp.ru/ с 20 декабря 2017 года по 31 января 2018 года. По всем вопросам, касающимся организации и проведения всех туров олимпиады можно обратиться в Отдел образования Нижегородской епархии к главному специалисту Ирине Юрьевне Чашкиной, тел.: 269-59-23.