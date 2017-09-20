Отчет перед родителями учеников

Директор Саровской православной гимназии Наталия Суздальцева 18 сентября выступила с ежегодным публичным докладом перед родителями учеников.

В начале своего выступления Наталия Владиславовна напомнила о том, каким мы хотим видеть выпускника гимназии. Прежде всего, это — православный христианин, затем — интеллектуально развитая личность, заботливый семьянин, ответственный гражданин и патриот, социально активная личность.

Программа развития гимназии включат в себя семь направлений: реализация Стандарта православного образования; модернизация образования; переход на новые образовательные стандарты; совершенствование учительского корпуса; развитие системы поддержки талантливых детей; совершенствование школьной инфраструктуры; повышение уровня опытно-экспериментальной работы (как городского ресурсного центра по духовно-нравственному воспитанию) и повышение роли всех участников образовательного процесса. На анализе работы гимназии в течение учебного года по этим направлениям Наталия Владиславовна и построила свой публичный отчет.

Администрация гимназии серьезно подготовилась к встрече, наглядно представив работу, проделанную за 2016-2017 учебный год, в виде графиков и таблиц. Родители всматривались в слайды презентации, ища данные по своему классу. Директор показала, из чего складывается бюджет и статьи расходов гимназии, как осуществляется мониторинг качества образования в гимназии, познакомила с основными достижениями педагогов и учащихся, сделала акцент на проблемах прошлого года и задачах на текущий учебный год. Она сразу дала понять новичкам, что родители учеников — это не пассивные наблюдатели, а такие же полноценные участники образовательного процесса, как педагоги и ученики. Для родителей первоклассников такой открытый формат общешкольного родительского собрания был в новинку.

Хотя православная гимназия и является негосударственным образовательным учреждением, но она прошла аккредитацию и получила право на субвенцию из госбюджета, которая составляет 8 млн 700 тыс. рублей — примерно половину из более чем 17,5 млн бюджета содержания гимназии. Также существуют субсидии на питание учеников. Пожертвования от епархии и благочиния составляют около 5 млн рублей. В православной гимназии учатся дети таких же налогоплательщиков, как и в остальных школах города, и они ни в чем не ущемлены.

Летом были отремонтированы кабинеты химии, физики. В них была закуплена новая мебель, а также современные лабораторные комплексы для проектной и исследовательской деятельности учащихся, интерактивные доски, 16 ноутбуков, учебные пособия. Когда перед началом учебного года православную гимназию посетил руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков, он сказал, что такой современно оснащенный кабинет физики должен быть в каждой школе города. Также было приобретено оборудование для кабинетов начальных классов, истории, географии, биологии, информатики; отремонтированы раздевалки в спортзале. Пока самый старший класс в гимназии — девятый, но уже приобретено все необходимое оборудование и полный комплект учебно-наглядных пособий по всем предметам для 10-11 классов.

Директор представила вниманию собравшихся различные показатели качества православного и основного образования. Кроме того, Н. В. Суздальцева сопоставила результативность написания гимназистами проверочных и диагностических работ с усредненным по городу результатом. Показала рейтинги гимназии в олимпиадах, которые говорят о том, что педагоги объективно оценивают знания учащихся.

Ежегодно в гимназии проводится мониторинг воспитанности детей, который включает как знания учеников о том, «что такое хорошо и что такое плохо», так и их поведение. В основном гимназисты показывают высокий и средний уровень воспитанности.

В гимназии учатся 220 детей и трудятся 45 преподавателей, из них 35 % имеют высшую категорию и 35 % — первую, есть три кандидата наук. Сами педагоги тоже постоянно учатся, проходя курсовую подготовку. Даже директор окончила магистратуру в ВШЭ по специальности «Менеджмент». Педагоги участвуют в конкурсах профессионального мастерства, делятся своими наработками с учителями города, а также в течение недели «Открытая гимназия» проводят уроки, на которые приглашают родителей.

Директор сделала выводы, что в Саровской православной гимназии создаются все условия для учеников; выполняются учебные планы и программы по всем предметам; образовательная деятельность строится в соответствии с Федеральным государственным стандартом; ведется систематическая работа с мотивированными на учебу детьми и индивидуальная поддержка одаренных ребят.

По словам Наталии Владиславовны, в гимназии сложилась одна из лучших в городе система внеурочной деятельности. Родители узнали о том, какие возможности открыты перед их детьми: участие в научных конференциях, конкурсах, фестивалях, театральных постановках, гимназических концертах, профориентация. В рамках проекта «Школьная академия» администрация организует приезд и работу с детьми известных ученых, преподавателей высшей школы.

В гимназии свой учебно-календарный график с особыми каникулярными днями для посещения храма в дни церковных двунадесятых праздников. Своеобразной изюминкой воспитательной работы являются совместные паломнические поездки и трудовые послушания родителей и детей, Сретенские балы, игра «Зерно истины» для родителей, по воскресеньям — спортивные игры вместе с директором школы и многое другое, целая горсть изюма.

Однако Н. В. Суздальцева отметила, что невозможно воспитать ребенка вне семьи, педагоги могут только скорректировать то, что заложено родителями, на которых возложена основная ответственность. Директора поддержал духовник гимназии протоиерей Владимир Кузнецов. Он подчеркнул, что родители должны помочь раскрыться самому главному таланту ребенка — ко спасению души. Со своей стороны священник пообещал приложить все усилия, чтобы чаще бывать в гимназии и общаться с ребятами.

По итогам прошлого учебного года была объявлена благодарность 129 учащимся и 128 родителям. И в конце встречи духовник гимназии вручил благодарственные письма родителям.

Православная гимназия / 2017 год / 20170918-Публичный доклад директора Н. В. Суздальцевой

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