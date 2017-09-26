Воспитание гармоничной личности

22 сентября состоялось родительское собрание перед началом занятий в Студии раннего развития «Родничок».

В этом году в «Родничке» будут заниматься 65 дошкольников в возрасте от двух до семи лет. Среди 22 новичков есть дети из семей, которые уже водят в Студию более старших ребятишек.

Об организационной стороне занятий сделал сообщение председатель правления ПТО «МiР» Роман Сванидзе, т. к. «Родничок» является структурным подразделением творческого объединения. Он сразу обозначил, что «Родничок» это — не образовательное учреждение, в нем используется клубная форма работы с детьми и семьей в целом. Студия пользуется популярностью у саровчан благодаря своим уникальным педагогам. «Религиозную составляющую никто не навязывает, — отметил Роман Валерьевич. — Самое главное православное воспитание заключается в мировоззрении тех, кто занимается с вашими детьми. Мы помогаем вам воспитать гармоничную личность в духе православных традиций, но воспитание ребенка невозможно оторвать от воспитания самого себя».

Духовник Студии протоиерей Сергий Скузоваткин говорил о том, что занятия в «Родничке» дадут воспитательный эффект только в том случае, если родители стараются жить так же, как и учат своих детей; если у них слово с делом не расходится. Священник предложил обращаться к нему по всем интересующим вопросам.

Родители познакомились с преподавателями: Викторией Ивановной Горбушкиной (развивающие занятия), Татьяной Владимировной Мальгиной (музыка) и Юлией Сергеевной Ереминой (ИЗО). Они рассказали о том, как проходят их занятия. Рядом с двухлетним ребенком на занятиях всегда должен находиться взрослый, а уже с трехлетними это необязательно. Все зависит от самостоятельности малыша. Также в этом году планируются совместные поездки ребят за город вместе с родителями.

Руководитель Студии психолог В. И. Горбушкина предостерегла молодых родителей от ошибки сравнивать успехи своего ребенка с другими детьми; от нетерпеливости, поторапливания или, наоборот, излишнего одергивания. Особенно в раннем возрасте путь каждого ребенка индивидуален, и нельзя его описать каким-то шаблоном. Но для малыша всегда важна поддержка и принятие его родителями. Поэтому Виктория Ивановна призвала родителей «идти за детками». На занятиях детей насыщают образами и представлениями, развивают память и творческие задатки. Используют методы песочной терапии и «волшебных красок», групповые и индивидуальные задания.

Занятия в «Родничке» начнутся с 1 октября, расписание выложено в группе «Вконтакте» — https://vk.com/club67250823.