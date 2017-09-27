24 сентября начались занятия на приходских православных курсах для взрослых.

Руководитель курсов и катехизатор Сергей Крюков, который преподает Священное Писание Ветхого Завета, пообщался с новичками, которые пришли на первый год обучения. Их в этот раз оказалось гораздо меньше, чем обычно — всего шестеро.

Второкурсники конспектировали лекцию по Священному Писанию Нового Завета, которую читал преподаватель Игорь Куцык, а третьекурсники — изучали Православный катехизис под руководством Лилианы Булановой. Выпускники курсов, которые хотят научиться применять полученные знания, продолжают посещать факультатив по православной психологии и семейной жизни, его ведет Альбина Яцкова.

Православные курсы существуют в Сарове уже четверть века, с самого открытия в городе первого возрожденного храма — во имя Всех Святых. На курсах преподают миряне, имеющие хорошее богословское образование и педагогическую практику. А слушатели — люди разного возраста, которые желают получить систематические знания о православной вере, истории Церкви и богослужении. Еще не поздно присоединиться к занятиям.

Православные курсы расположены по ул. Мира, 17 («Церковная лавка»). Занятия по воскресеньям в 18 часов. Обучение бесплатное.

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