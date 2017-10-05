В саровском православном семейном клубе трезвости 28 сентября прошел круглый стол «Православный опыт преодоления зависимостей. Духовно-ориентированные программы реабилитации». Саровчане имели возможность напрямую задать вопросы представителям трезвеннического движения из Москвы, Нижнего Новгорода и Кстова, которые в этот день выступали на XIII конференции «Православное лето» в СарФТИ.

На круглый стол в приходском доме храма Иова Многострадального собралось около тридцати человек, посещающих приходской семейный клуб трезвости во имя Иоанна Предтечи (зависимые и их родные), духовник сообщества протоиерей Сергий Скузоваткин, руководитель Елена Игумнова и катехизатор Игорь Куцык. Беседа проходила в доверительной обстановке. Люди интересовались, какая помощь бывает и насколько она эффективна.

Протоиерей Александр Николаев рассказал о систематической работе, которая десять лет ведется в Кстовском районе. Это и семейные клубы, и школа трезвения, и реабилитационный центр. Большая профилактическая работа идет в школах. На уроках трезвости подростки с удивлением узнают о том, что в России трезвость всегда была нормой.

По просьбе саровчан, Дмитрий Тенин подробно рассказал о реабилитационном центре в с. Семеть и о том, как туда попасть. Важное условие для поступления – чтобы кто-то из родных параллельно занимался в терапевтической группе для созависимых. Когда завершится годовой курс реабилитации, такой родственник станет опорой для выздоравливающего. В реабилитационном центре люди меняются кардинально, там начинается их духовная жизнь. На вопрос о финансовой стороне, Дмитрий ответил, что проживание в центре одного человека обходится в 400 рублей в день (12 тыс. в месяц). Из десяти мест два – социальные, на них принимают тех, кто не может заплатить. Но если, например, в данный момент нет свободного социального места, то руководитель направляет страждущего в другой православный центр.

Опыт кстовчан показывает, что начинать работу с зависимым лучше после прохождения им школы трезвения. Это десять занятий, которые помогают человеку осознать свою зависимость, ее причины и начать работать с ней. Слушатели школы трезвения и находящиеся в реабилитационном центре ведут дневник, в котором размышляют над вопросами «Кто я?» «Зачем живу?» «Чего хочу достичь?» Если научиться отвечать на эти вопросы, убежден о. Александр, научишься быть свободным. Выпускникам школы трезвения рекомендуется посещать терапевтические группы поддержки, чтобы постепенно нарабатывать личный опыт трезвой жизни.

Психолог-консультант Елена Иконникова из Москвы акцентировала внимание на проблемах созависимых людей. Интересным опытом поделился ведущий СКТ им. св. блж. Матроны Анемнясевской из Москвы Алексей Бердичевский. В этом клубе много внимания уделяется профилактике зависимостей в молодежной среде. Проводятся массовые мероприятия, например, велопаломничества для всех желающих, которых помогают привлечь светские партнеры. Алексей использует идеи и принципы социального предпринимательства, основоположником которого был св. прав. Иоанн Кронштадский. После паломничества люди раскрываются, начинают говорить о проблемах зависимостей в своих семьях, задумываются о том, как их преодолеть. И уже знают, куда с этим идти – в семейный клуб трезвости.

Также гости Сарова ответили на вопросы о том, можно ли совместить православие и систему «12 шагов анонимных алкоголиков». По мнению выступающих, программа АА не приносит духовной пользы, только что человек не пьет. Общество православных врачей им. свт. Луки Крымского проводило исследования, которые показали, что после пяти лет трезвости по программе АА у людей не наблюдается духовного роста. В Церковь они не идут, Бога понимают по-своему, истинная духовность подменяется духовностью группы. У них высокий уровень агрессивности, проблемы с созданием семьи (кроме того, в этой среде допускаются однополые браки). Православные семейные клубы трезвости строятся на других принципах, и это было четко заявлено во время круглого стола.