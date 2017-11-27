Заканчивается прием работ на конкурс «Свет Рождественской звезды»

Саровское благочиние принимает работы на епархиальный конкурс "Свет Рождественской звезды" до начала следующей недели - 4 декабря. Работы принимаются в двух номинациях: «Рождественская звезда» (участники представляют традиционный обрядовый атрибут, используемый во время колядования и символизирующий Вифлеемскую звезду) и «Ясельки младенца Христа» (участники представляют макет рождественского вертепа).

Победители благочиннического этапа примут участие в епархиальном отборочном туре.

Епархиальный этап будет проводиться до 24 декабря.

Победители и лауреаты епархиального этапа будут награждены дипломами и памятными подарками. Информация о дате и месте проведения церемонии награждения будет сообщена дополнительно.

Работы приносить в канцелярию прихода храма Всех Святых. Предварительно необходимо позвонить по телефону 89108802400 (Роман)

Положение о фестивале-конкурсе 2017